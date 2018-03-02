Выпуск новостей за 12:00: Обмен пленными. Ситуация в зоне АТО
Выпуск новостей 13:29, 2 марта 110 Читати новину українською
В выпуске новостей за 2 марта по состоянию на 12:00: В Харьковской области сегодня обменяли пленных. Домой вернутся Игорь Дзюбак и Богдан Марцоня. Боевики дважды обстреляли позиции украинского войска. Сутки прошли без потерь.
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Источник: 24 Канал
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