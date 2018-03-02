Випуск новин за 12:00: Обмін полоненими. Ситуація в зоні АТО
Випуск новин 13:27, 2 березня 139 Читать новость на русском
У випуску новин за 2 березня станом на 12:00: На Харківщині сьогодні обміняли полонених. Додому повернуться Ігор Дзюбак та Богдан Марцоня. Бойовики двічі обстріляли позиції українського війська. Доба минула без втрат.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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