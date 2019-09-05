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      АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ВЛАДИМИР ЦЕМАХ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ
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      АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ВЛАДИМИР ЦЕМАХ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      Выпуск новостей за 12:00: Обращение евродепутатов относительно Цемаха. Арест Дмитрия Вовка

      Выпуск новостей 81 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 5 сентября по состоянию на 12:00 – 40 евродепутатов призвали Владимира Зеленского не обменивать одного из главных свидетелей по делу катастрофы самолета MH17 Владимира Цемаха .В СМИ появилась информация, что киевский суд заочно арестовал одного из фигурантов дела "Роттердам+", бывшего главу НКРЭКП Дмитрия Вовка.

      Также в выпуске:

      Сегодня начинает работу Антикоррупционный суд, создания которого из-за отсутствия реформы правосудия давно требовали активисты.

      В Киеве неизвестные облили бензином автомобиль невестки Валерии Гонтаревой и подожгли его.

      Под оккупированной Горловкой погиб боец полка "Азов" Эдуард Шахов с позывным "Шах".

      В Японии поезд столкнулся с грузовиком: один человек погиб, более 30 человек получили ранения.

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      Теги: Новости Украины MH17 Выпуск новостей Роттердам+
      Источник: 24 канал
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