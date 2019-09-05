Випуск новин за 12:00: Звернення євродепутатів щодо Цемаха. Арешт Дмитра Вовка
У випуску новин за 5 вересня станом на 12:00 – 40 євродепутатів закликали Володимира Зеленського не обмінювати одного з головних свідків у справі катастрофи літака MH17 Володимира Цемаха .У ЗМІ з'явилась інформація, що київський суд заочно арештував одного з фігурантів справи "Роттердам+", колишнього очільника НКРЕКП Дмитра Вовка.
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