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      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ВІТАЛІЙ КЛИЧКО ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ
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      Випуск новин за 12:00: Звернення євродепутатів щодо Цемаха. Арешт Дмитра Вовка

      Випуск новин 18 Читать новость на русском

      У випуску новин за 5 вересня станом на 12:00 – 40 євродепутатів закликали Володимира Зеленського не обмінювати одного з головних свідків у справі катастрофи літака MH17 Володимира Цемаха .У ЗМІ з'явилась інформація, що київський суд заочно арештував одного з фігурантів справи "Роттердам+", колишнього очільника НКРЕКП Дмитра Вовка.

      Також у випуску: 

      Сьогодні розпочинає роботу Антикорупційний суд, створення якого через відсутність реформи правосуддя давно вимагали активісти.

      У Києві невідомі облили бензином автомобіль невістки Валерії Гонтаревої й підпалили його.

      Під окупованою Горлівкою загинув боєць полку "Азов" Едуард Шахов на псевдо "Шах".

      У Японії потяг зіткнувся з вантажівкою: одна особа загинула, понад 30 людей зазнали поранень.

      blog_ava
      Чому нудить, що з цим робити і про які захворювання це може сигналізувати
      сьогодні
      12822
      Теги: Випуск новин Новини України Роттердам+ MH17
      Джерело: 24 канал
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