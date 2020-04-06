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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Выпуск новостей за 12:00: Обращение королевы Елизаветы. Пожары в Чернобыле

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 6 апреля по состоянию на 12:00 – королева Елизавета II обратилась к британской нации. И это лишь в пятый раз за 68 лет ее правления. Ее Величество заверила, что страна преуспеет в борьбе с коронавирусом. Уже третий день подряд горит лес в Чернобыльской зоне. Горит не менее 20 гектаров.

      Также в выпуске:

      На Тернопольщине умер 56-летний священник, который первым заболел коронавирусом в регионе.

      Премьер Великобритании Борис Джонсон попал в больницу с COVID-19.

      В Украине подтвердили 1319 случаев коронавируса. За ночь выросло и количество умерших – их уже 38.

      Теги: Чернобыль Великобритания Выпуск новостей
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