Выпуск новостей за 12:00: Обращение королевы Елизаветы. Пожары в Чернобыле
В выпуске новостей за 6 апреля по состоянию на 12:00 – королева Елизавета II обратилась к британской нации. И это лишь в пятый раз за 68 лет ее правления. Ее Величество заверила, что страна преуспеет в борьбе с коронавирусом. Уже третий день подряд горит лес в Чернобыльской зоне. Горит не менее 20 гектаров.
Также в выпуске:
На Тернопольщине умер 56-летний священник, который первым заболел коронавирусом в регионе.
Премьер Великобритании Борис Джонсон попал в больницу с COVID-19.
В Украине подтвердили 1319 случаев коронавируса. За ночь выросло и количество умерших – их уже 38.
Читайте также
Выбор редакции
-
Британия осудила Китай и Россию за дезинформацию о коронавирусесегодня , 09:06
-
В Киеве патрульные случайно остановили водителя с наркотиками: детали и фотосегодня , 11:42
-
У тигра из зоопарка Нью-Йорка обнаружили коронавируссегодня , 08:46
-
Коронавирус в России: почти 1000 новых случаев за суткисегодня , 10:45
-
В "Слуге народа" назвали даты внеочередного заседания Радысегодня , 09:10
-
Украинский бизнес против коронавируса: кто и чем помогаетсегодня , 12:31