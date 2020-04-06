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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Випуск новин за 12:00: Звернення королеви Єлизавети. Пожежі у Чорнобилі

      Випуск новин -

      У випуску новин за 6 квітня станом на 12:00 – королева Єлизавета II звернулася до британської нації. І це лише вп'яте за 68 років її правління. Її величність запевнила, що країна досягне успіху в боротьбі з коронавірусом. Вже третій день поспіль палає ліс у Чорнобильській зоні. Горить щонайменше 20 гектарів.

      Також у випуску:

      На Тернопільщині помер 56-річний священник, який першим захворів на коронавірус у регіоні.

      Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон потрапив до лікарні із COVID-19.

      В Україні підтвердили 1319 випадків коронавірусу. За ніч зросла і кількість померлих – їх вже 38.

      Теги: Чорнобиль Велика Британія Випуск новин
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