Випуск новин за 12:00: Звернення королеви Єлизавети. Пожежі у Чорнобилі

У випуску новин за 6 квітня станом на 12:00 – королева Єлизавета II звернулася до британської нації. І це лише вп'яте за 68 років її правління. Її величність запевнила, що країна досягне успіху в боротьбі з коронавірусом. Вже третій день поспіль палає ліс у Чорнобильській зоні. Горить щонайменше 20 гектарів.

Також у випуску: На Тернопільщині помер 56-річний священник, який першим захворів на коронавірус у регіоні. Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон потрапив до лікарні із COVID-19. В Україні підтвердили 1319 випадків коронавірусу. За ніч зросла і кількість померлих – їх вже 38.