Випуск новин за 12:00: Звернення королеви Єлизавети. Пожежі у Чорнобилі
У випуску новин за 6 квітня станом на 12:00 – королева Єлизавета II звернулася до британської нації. І це лише вп'яте за 68 років її правління. Її величність запевнила, що країна досягне успіху в боротьбі з коронавірусом. Вже третій день поспіль палає ліс у Чорнобильській зоні. Горить щонайменше 20 гектарів.
Також у випуску:
На Тернопільщині помер 56-річний священник, який першим захворів на коронавірус у регіоні.
Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон потрапив до лікарні із COVID-19.
В Україні підтвердили 1319 випадків коронавірусу. За ніч зросла і кількість померлих – їх вже 38.
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