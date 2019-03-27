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      Выпуск новостей за 12:00: Обстрел Попасной. Смерть от гриппа

      Выпуск новостей 4 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 27 марта по состоянию на 12:00 – из минометов оккупанты обстреляли окрестности города Попасная на Луганщине. Этот населенный пункт давно не появлялся в официальных фронтовых сводках. Центр общественного здоровья сообщает, что за неделю в Украине от гриппа умерло три человека.

      Также в выпуске:

      ФСБ ворвались в дома 25 крымских татар.

      Украинский политзаключенный Павел Гриб в критическом состоянии.

      В Днепре пожизненное заключение грозит подозреваемому в убийстве двух патрульных.

      blog_ava
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      Теги: Война на Донбассе Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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