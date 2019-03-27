Выпуск новостей за 12:00: Обстрел Попасной. Смерть от гриппа

В выпуске новостей за 27 марта по состоянию на 12:00 – из минометов оккупанты обстреляли окрестности города Попасная на Луганщине. Этот населенный пункт давно не появлялся в официальных фронтовых сводках. Центр общественного здоровья сообщает, что за неделю в Украине от гриппа умерло три человека.

Также в выпуске: ФСБ ворвались в дома 25 крымских татар. Украинский политзаключенный Павел Гриб в критическом состоянии. В Днепре пожизненное заключение грозит подозреваемому в убийстве двух патрульных.

Источник: 24 канал