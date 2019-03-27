Випуск новин за 12:00: Обстріл Попасної. Смерть від грипу

У випуску новин за 27 березня станом на 12:00 – з мінометів окупанти обстріляли околиці міста Попасна, що на Луганщині. Цей населений пункт давно не з'являвся в офіційних фронтових зведеннях. Центр громадського здоров'я повідомляє, що за тиждень в Україні від грипу померло троє людей.

Також у випуску: ФСБ вдерлися в домівки 25 кримських татар. Український політв'язень Павло Гриб у критичному стані. У Дніпрі довічне ув'язнення загрожує підозрюваному у вбивстві двох патрульних.

Джерело: 24 канал