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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ
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      Випуск новин за 12:00: Обстріл Попасної. Смерть від грипу

      Випуск новин 57 Читать новость на русском

      У випуску новин за 27 березня станом на 12:00 – з мінометів окупанти обстріляли околиці міста Попасна, що на Луганщині. Цей населений пункт давно не з'являвся в офіційних фронтових зведеннях. Центр громадського здоров'я повідомляє, що за тиждень в Україні від грипу померло троє людей.

      Також у випуску:

      ФСБ вдерлися в домівки 25 кримських татар.

      Український політв'язень Павло Гриб у критичному стані.

      У Дніпрі довічне ув'язнення загрожує підозрюваному у вбивстві двох патрульних.

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      Теги: Війна на Донбасі Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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