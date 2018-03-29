Выпуск новостей за 12:00: Обстрелы на передовой. Защита Савченко.
В выпуске новостей за 29 марта по состоянию на 12:00 – за минувшие сутки российские оккупанты 54 раза обстреляли позиции украинских военных на фронте. Адвокаты будут пытаться обжаловать решение об аресте Надежды Савченко на два месяца.
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Источник: 24 Канал
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