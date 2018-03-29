Випуск новин за 12:00: Обстріли на передовій. Захист Савченко.
У випуску новин за 29 березня станом на 12:00 – за минулу добу російські окупанти обстріляти позиції українських військових 54 рази. Адвокати намагатимуться оскаржити рішення про арешт Надії Савченко на два місяці.
Також у випуску:
У Києві перевірять кіоски біля метро й автобусних зупинок.
Скрипаля могли отруїти у нього ж вдома.
Поліція показала знайдену на складі в Житомирі військову техніку.
Джерело: 24 Канал
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