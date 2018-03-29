Випуск новин за 12:00: Обстріли на передовій. Захист Савченко.

У випуску новин за 29 березня станом на 12:00 – за минулу добу російські окупанти обстріляти позиції українських військових 54 рази. Адвокати намагатимуться оскаржити рішення про арешт Надії Савченко на два місяці.

Також у випуску: У Києві перевірять кіоски біля метро й автобусних зупинок. Скрипаля могли отруїти у нього ж вдома. Поліція показала знайдену на складі в Житомирі військову техніку.