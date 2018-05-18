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Выпуск новостей за 12:00: Обстрелы Троицкого. Задержанные в Симферополе

Выпуск новостей 46 Читати новину українською

В выпуске новостей за 18 мая по состоянию на 12:00 – в результате обстрела поселка Троицкое российско-оккупационными войсками погибли два человека, 12-летний мальчик и его отец. В Симферополе задержали участников акции памяти о депортации крымских татар.

Также в выпуске:

18 мая празднуют годовщину депортации крымских татар, которых в 1944 советская власть назвала предателями и принудительно выселила из их домов.

Искандер Бариев поделился воспоминаниями матери и бабушки о депортации крымских татар.

На Донбассе семеро наших защитников ранены, а также украинской армии удалось уничтожить 6 пророссийских наемников.

 

 

Теги: Украина – Россия Аннексия Крыма Война на Донбассе Операция Объединенных сил Выпуск новостей Новости Крыма
Источник: 24 канал
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