Випуск новин за 12:00: Обстріли Троїцького. Затримані у Сімферополі
У випуску новин за 18 травня станом на 12:00 – у результаті обстрілу селище Троїцьке російсько-окупаційними військами загинули двоє людей, 12-річний хлопчик і його батько. У Сімферополі затримали учасників акції пам'яті про депортацію кримських татар.
Також у випуску:
18 травня святкують річницю депортації кримських татар, яких у 1944 радянська влада назвала зрадниками та примусово виселила з їхніх домівок.
Іскандер Барієв поділився спогадами матері та бабці про депортацію кримських татар.
На Донбасі семеро наших захисників поранені, а також українській армії вдалося знищити 6 проросійських найманців.
Джерело: 24 канал
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