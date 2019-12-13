Выпуск новостей за 12:00: Обыски у Акастеловых. Выборы в Великобритании
В выпуске новостей за 13 декабря по состоянию на 12:00 – правоохранители с обысками посетили столичное жилище супругов волонтеров Евгения и Натальи Акастеловых в деле убийства Павла Шеремета. На парламентских выборах в Великобритании побеждает Консервативная партия. Там уже завершили подсчет голосов.
Также в выпуске:
Количество жертв от извержения вулкана в Новой Зеландии возросло до четырнадцати.
В России в Мурманске круглые сутки горел единственный авианесущий крейсер российского флота "Адмирал Кузнецов"
В харьковском университете Каразина решили отработать действия студентов и преподавателей в случае чрезвычайной ситуации.
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Первая модница Украины: какими образами отличилась Елена Зеленская в 2019 годусегодня , 13:00
-
Подозреваемым в убийстве Шеремета изберут меру пресечения 13 декабря: что происходит сейчассегодня , 11:49
-
Позорное поражение "Шахтера" и вылет "Динамо" могут оставить Украину без Лиги чемпионов 2021сегодня , 11:28
Комментарии