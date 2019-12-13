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      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ
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      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Выпуск новостей за 12:00: Обыски у Акастеловых. Выборы в Великобритании

      Выпуск новостей 5 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 13 декабря по состоянию на 12:00 – правоохранители с обысками посетили столичное жилище супругов волонтеров Евгения и Натальи Акастеловых в деле убийства Павла Шеремета. На парламентских выборах в Великобритании побеждает Консервативная партия. Там уже завершили подсчет голосов.

      Также в выпуске:

      Количество жертв от извержения вулкана в Новой Зеландии возросло до четырнадцати.

      В России в Мурманске круглые сутки горел единственный авианесущий крейсер российского флота "Адмирал Кузнецов"

      В харьковском университете Каразина решили отработать действия студентов и преподавателей в случае чрезвычайной ситуации.

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      Теги: Великобритания Выпуск новостей
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