13:04
13 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Грета Тунберг підпалила російський "Адмірал". Римська статуя Путіна
      Вєсті Кремля
      00:37, сьогодні
      Вєсті.UA: Про що Зеленський говорив з Путіним. Бої без правил у Раді
      Вєсті.UA
      20:27, 11 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Програми Випуск новин
      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Випуск новин за 12:00: Обшуки в Акастьолових. Вибори у Великій Британії

      Випуск новин 7 Читать новость на русском

      У випуску новин за 13 грудня станом на 12:00 – правоохоронці з обшуками завітали до столичного помешкання подружжя волонтерів Євгена та Наталії Акастьолових у справі вбивства Павла Шеремета. На парламентських виборах у Великій Британії перемагає Консервативна партія. Там вже завершили підрахунок голосів.

      Також у випуску:

      Кількість жертв від виверження вулкана в Новій Зеландії зросла до чотирнадцяти.

      У Росії в Мурманську цілу добу горів єдиний авіаносний крейсер російського флоту "Адмірал Кузнєцов"

      У харківському університеті Каразіна вирішили відпрацювати дії студентів та викладачів у разі надзвичайної ситуації.

      Привітання на Андрія: найкращі привітання у День Ангела
      сьогодні
      7989
      Теги: Випуск новин Велика Британія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 13:00 Перша модниця України: якими образами відзначилась Олена Зеленська у 2019 році
      Юлія Михайлова 18
      сьогодні , 12:00 Нормандский саммит показал настоящего Зеленского
      Павло Казарін 1031
      сьогодні , 11:41 Судді Майдану: гучні та неправомірні рішення Аблова
      Віталій Шабунін 182
      сьогодні , 11:01 Як поєднати чотирьох дітей і роботу: відверте інтерв'ю з міністром юстиції Малюською
      Альона Чернецька 553
      сьогодні , 09:30 П'ятниця 13: прикмети та забобони, які пов'язані з цим днем
      Квітослава Туз 8492
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук