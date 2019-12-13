Випуск новин за 12:00: Обшуки в Акастьолових. Вибори у Великій Британії

У випуску новин за 13 грудня станом на 12:00 – правоохоронці з обшуками завітали до столичного помешкання подружжя волонтерів Євгена та Наталії Акастьолових у справі вбивства Павла Шеремета. На парламентських виборах у Великій Британії перемагає Консервативна партія. Там вже завершили підрахунок голосів.

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