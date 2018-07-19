Выпуск новостей за 12:00: Обыски в Крыму. Расследование отравления "Новичком"

В выпуске новостей за 19 июля по состоянию на 12:00 – в доме крымского активиста Муслима Алиева, который является фигурантом так называемого "ялтинского дела Хизб ут-Тахрир" проводят обыски. Инспекторы по химическому оружию собрали образцы вещества, которым отравилась пара с Эймсбери. В ходе следствия они должны определить тип яда. О результатах анализа обещают сообщить в ближайшее время.

Также в выпуске: Среди наблюдателей ОБСЕ на Донбассе работал российский шпион.



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