Випуск новин за 12:00: Обшуки в Криму. Розслідування отруєння "Новачком"

У випуску новин за 19 липня станом на 12:00 – у будинку кримського активіста Мусліма Алієва, який є фігурантом так званої "ялтинської справи Хізб ут-Тахрір" проводять обшуки. Інспектори з хімічної зброї зібрали зразки речовини, якою отруїлась пара із Еймсбері. У ході слідства вони мають визначити тип отрути. Про результати аналізу обіцяють повідомити незабаром.

Також у випуску: Серед спостерігачів ОБСЄ на Донбасі працював російський шпигун. В Україні підтвердився четвертий випадок захворювання на дифтерію. У конгресі США закликали Трампа протистояти російській агресії.