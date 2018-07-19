Випуск новин за 12:00: Обшуки в Криму. Розслідування отруєння "Новачком"
У випуску новин за 19 липня станом на 12:00 – у будинку кримського активіста Мусліма Алієва, який є фігурантом так званої "ялтинської справи Хізб ут-Тахрір" проводять обшуки. Інспектори з хімічної зброї зібрали зразки речовини, якою отруїлась пара із Еймсбері. У ході слідства вони мають визначити тип отрути. Про результати аналізу обіцяють повідомити незабаром.
Також у випуску:
Серед спостерігачів ОБСЄ на Донбасі працював російський шпигун.
В Україні підтвердився четвертий випадок захворювання на дифтерію.
У конгресі США закликали Трампа протистояти російській агресії.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі