13:56
28 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      МАРУСЯ ЗВЕРОБОЙ ДЕЛО САДОВОГО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Детская мечта Путина. Кадыров пробрался в НАТО
      Вєсті Кремля
      20:51, 27 ноября
      Вести.UA: Кремль перепутал Зеленского. Подарки для Тимошенко
      Вєсті.UA
      20:11, 27 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Программы Выпуск новостей
      МАРУСЯ ЗВЕРОБОЙ ДЕЛО САДОВОГО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Выпуск новостей за 12:00: Обыски в квартире Маруси Зверобой. Рейтинги украинской власти

      Выпуск новостей 13 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 28 ноября по состоянию на 12:00 – в полседьмого к Марусе Зверобой наведались следователи Государственного бюро расследований и спецназовцы "Альфы". Об этом она сама сообщила в прямой трансляции на своей странице в Фейсбук. Рейтинги украинской власти стремительно посыпались вниз. Свежую социологию обнародовали в Киевском международном институте социологии.

      Также в выпуске:

      Три масштабных автокрушения произошли в Одесской области.

      Кабмин хочет провести электронную перепись населения.

      Антикоррупционный суд избрал меру пресечения городскому голове Львова Андрею Садовому.

      Лучшие флагманские смартфоны первого полугодия 2019 – рейтинг Техно 24
      сегодня
      18685
      Теги: Маруся Зверобой Выпуск новостей
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Наказание за незаконное обогащение: кому грозит конфискация и заключение на 10 лет
      сегодня , 12:30 Наказание за незаконное обогащение: кому грозит конфискация и заключение на 10 лет
      Ірина Поліщук 3173
      Даже самые тупые стали понимать, что Россиия не имеет будущего
      сегодня , 12:00 Даже самые тупые стали понимать, что Россиия не имеет будущего
      Блог Медіа 1187
      Что такое СНПЧ и как это влияет на работу принтера
      27 ноября , 16:19 Что такое СНПЧ и как это влияет на работу принтера
      134
      Рейтинг Зеленского снизился до 52 процентов
      сегодня , 11:32 Рейтинг Зеленского снизился до 52 процентов
      Наталія Пристанська 288
      Обыватели готовы голосовать за тех, кто сознательно обкрадывает их всех
      сегодня , 09:00 Обыватели готовы голосовать за тех, кто сознательно обкрадывает их всех
      Павло Казарін 127
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук