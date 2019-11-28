Выпуск новостей за 12:00: Обыски в квартире Маруси Зверобой. Рейтинги украинской власти
В выпуске новостей за 28 ноября по состоянию на 12:00 – в полседьмого к Марусе Зверобой наведались следователи Государственного бюро расследований и спецназовцы "Альфы". Об этом она сама сообщила в прямой трансляции на своей странице в Фейсбук. Рейтинги украинской власти стремительно посыпались вниз. Свежую социологию обнародовали в Киевском международном институте социологии.
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