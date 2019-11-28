Випуск новин за 12:00: Обшуки в квартирі Марусі Звіробій. Рейтинги української влади

У випуску новин за 28 листопада станом на 12:00 – о пів на сьому до Марусі Звіробій навідалися слідчі Державного бюро розслідувань і спецпризначенці "Альфи". Про це вона сама повідомила у прямій трансляції на своїй сторінці у Фейсбук. Рейтинги української влади стрімко посипались вниз. Свіжу соціологію оприлюднили у Київському міжнародному інституті соціології.

Також у випуску: Три масштабні автотрощі сталися на Одещині. Кабмін хоче провести електронний перепис населення. Антикорупційний суд обрав запобіжний захід міському голові Львова Андрієві Садовому.