Випуск новин за 12:00: Обшуки в квартирі Марусі Звіробій. Рейтинги української влади
У випуску новин за 28 листопада станом на 12:00 – о пів на сьому до Марусі Звіробій навідалися слідчі Державного бюро розслідувань і спецпризначенці "Альфи". Про це вона сама повідомила у прямій трансляції на своїй сторінці у Фейсбук. Рейтинги української влади стрімко посипались вниз. Свіжу соціологію оприлюднили у Київському міжнародному інституті соціології.
Також у випуску:
Три масштабні автотрощі сталися на Одещині.
Кабмін хоче провести електронний перепис населення.
Антикорупційний суд обрав запобіжний захід міському голові Львова Андрієві Садовому.
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