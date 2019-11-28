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      МАРУСЯ ЗВІРОБІЙ СПРАВА САДОВОГО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
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      Випуск новин за 12:00: Обшуки в квартирі Марусі Звіробій. Рейтинги української влади

      Випуск новин 41 Читать новость на русском

      У випуску новин за 28 листопада станом на 12:00 – о пів на сьому до Марусі Звіробій навідалися слідчі Державного бюро розслідувань і спецпризначенці "Альфи". Про це вона сама повідомила у прямій трансляції на своїй сторінці у Фейсбук. Рейтинги української влади стрімко посипались вниз. Свіжу соціологію оприлюднили у Київському міжнародному інституті соціології.

      Також у випуску:

      Три масштабні автотрощі сталися на Одещині.

      Кабмін хоче провести електронний перепис населення.

      Антикорупційний суд обрав запобіжний захід міському голові Львова Андрієві Садовому.

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      Теги: Маруся Звіробій Випуск новин
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