Выпуск новостей за 12:00: Ограбление Вышинского. Дело Сущенко
В выпуске новостей за 4 июня по состоянию на 12:00 – в квартиру арестованного главреда "РИА Новости" Кирилла Вышинского накануне ворвались неизвестные и похитили документы и ценные вещи. Роману Сущенко, которого задержали в Москве почти два года назад, сегодня объявят приговор.
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Источник: 24 Канал
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