Выпуск новостей за 12:00: Ограбление Вышинского. Дело Сущенко

В выпуске новостей за 4 июня по состоянию на 12:00 – в квартиру арестованного главреда "РИА Новости" Кирилла Вышинского накануне ворвались неизвестные и похитили документы и ценные вещи. Роману Сущенко, которого задержали в Москве почти два года назад, сегодня объявят приговор.

Также в выпуске: В Москве задержали гражданина Украины. Израиль снова обстрелял позиции палестинской группировки ХАМАС на Севере Сектора Газа. В странах Балтии начались масштабные военные учения НАТО.