Випуск новин за 12:00: Пограбування Вишинського. Справа Сущенка

У випуску новин за 4 червня станом на 12:00 – до квартири арештованого головреда "РИА Новости" Кирила Вишинського напередодні увірвалися невідомі викрали документи й цінні речі. Роману Сущенко, якого затримали у Москві майже два роки тому, сьогодні оголосять вирок.

Також у випуску: У Москві затримали громадянина України. Ізраїль знову обстріляв позиції палестинського угруповання ХАМАС на Півночі Сектора Гази. У країнах Балтії почалися масштабні військові навчання НАТО.