Випуск новин за 12:00: Пограбування Вишинського. Справа Сущенка
У випуску новин за 4 червня станом на 12:00 – до квартири арештованого головреда "РИА Новости" Кирила Вишинського напередодні увірвалися невідомі викрали документи й цінні речі. Роману Сущенко, якого затримали у Москві майже два роки тому, сьогодні оголосять вирок.
Також у випуску:
У Москві затримали громадянина України.
Ізраїль знову обстріляв позиції палестинського угруповання ХАМАС на Півночі Сектора Гази.
У країнах Балтії почалися масштабні військові навчання НАТО.
Джерело: 24 Канал
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