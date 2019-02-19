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      Выпуск новостей за 12:00: Оккупанты вывезли Владимира Балуха. Facebook и российская пропаганда

      Выпуск новостей 10 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 19 февраля по состоянию на 12:00 – оккупанты тайно вывезли Владимира Балуха из Симферопольского СИЗО в Краснодар, что является нарушением международного гуманитарного права. Facebook заблокировал страницы трех англоязычных проектов телеканала "Russia Today", которые занимались российской пропагандой.

      Также в выпуске:

      В крупнейших городах США протестуют против чрезвычайного положения, которое объявил президент Дональд Трамп.

      Украинцы требуют установить автоматические дефибрилляторы в публичных местах.

      В Верховной Раде состоится заседание, посвященное годовщине агрессии России в отношении Украины.

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      Теги: Новости Украины Выпуск новостей Российская пропаганда Новости России Владимир Балух
      Источник: 24 канал
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