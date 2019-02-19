Выпуск новостей за 12:00: Оккупанты вывезли Владимира Балуха. Facebook и российская пропаганда
В выпуске новостей за 19 февраля по состоянию на 12:00 – оккупанты тайно вывезли Владимира Балуха из Симферопольского СИЗО в Краснодар, что является нарушением международного гуманитарного права. Facebook заблокировал страницы трех англоязычных проектов телеканала "Russia Today", которые занимались российской пропагандой.
Также в выпуске:
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Источник: 24 канал
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