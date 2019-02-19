Випуск новин за 12:00: Окупанти вивезли Володимира Балуха. Facebook проти російської пропаганди

У випуску новин за 19 лютого станом на 12:00 – окупанти таємно вивезли Володимира Балуха із Сімферопольського СІЗО до Краснодара, що є порушенням міжнародного гуманітарного права. Facebook заблокував сторінки трьох англомовних проектів телеканалу "Russia Today", які займалися російською пропагандою.

Також у випуску: У найбільших містах США протестують проти надзвичайного стану, який оголосив президент Дональд Трамп. Українці вимагають встановити автоматичні дефібрилятори в публічних місцях. У Верховній Раді відбудеться засідання, присвячене річниці агресії Росії щодо України.