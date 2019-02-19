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      НЕБЕСНА СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН
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      Випуск новин за 12:00: Окупанти вивезли Володимира Балуха. Facebook проти російської пропаганди

      Випуск новин 42

      У випуску новин за 19 лютого станом на 12:00 – окупанти таємно вивезли Володимира Балуха із Сімферопольського СІЗО до Краснодара, що є порушенням міжнародного гуманітарного права. Facebook заблокував сторінки трьох англомовних проектів телеканалу "Russia Today", які займалися російською пропагандою.

      Також у випуску:

      У найбільших містах США протестують проти надзвичайного стану, який оголосив президент Дональд Трамп.

      Українці вимагають встановити автоматичні дефібрилятори в публічних місцях.

      У Верховній Раді відбудеться засідання, присвячене річниці агресії Росії щодо України.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Росії Російська пропаганда Володимир Балух Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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