Випуск новин за 12:00: Окупанти вивезли Володимира Балуха. Facebook проти російської пропаганди
У випуску новин за 19 лютого станом на 12:00 – окупанти таємно вивезли Володимира Балуха із Сімферопольського СІЗО до Краснодара, що є порушенням міжнародного гуманітарного права. Facebook заблокував сторінки трьох англомовних проектів телеканалу "Russia Today", які займалися російською пропагандою.
Також у випуску:
У найбільших містах США протестують проти надзвичайного стану, який оголосив президент Дональд Трамп.
Українці вимагають встановити автоматичні дефібрилятори в публічних місцях.
У Верховній Раді відбудеться засідання, присвячене річниці агресії Росії щодо України.
Джерело: 24 канал
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