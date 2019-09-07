Выпуск новостей за 12:00: Осужденные в РФ крымские татары. Обмен пленными

В выпуске новостей за 7 сентября по состоянию на 12:00 – незаконно осужденных крымских татар по делу Хизб ут-Тахрир этапировали в российскую колонию для отбывания наказания. Говорится о Зеври Абсеитове, Мамутове Энвере и Ремзи Меметове. Продолжается процесс обмена пленными между Украиной и Россией. Самолеты с гражданами обеих стран уже вылетели из Киева и Москвы.

Также в выпуске: Люди из окружения Владимира Зеленского отгуляли на дне рождении соратника Медведчука, Григория Суркиса. Пророссийские боевики продолжают нарушать режим тишины на Донбассе, 6 сентября они 11 раз обстреляли позиции украинских военных. В Днепре досрочно открыли Центральный мост, из-за которого в июле поспорили президент Владимир Зеленский и мэр города Борис Филатов. Число жертв смертельного урагана "Дориан" неустанно растет: их уже 43.

Источник: 24 канал