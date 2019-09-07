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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД
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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД

      Выпуск новостей за 12:00: Осужденные в РФ крымские татары. Обмен пленными

      Выпуск новостей 106 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 7 сентября по состоянию на 12:00 – незаконно осужденных крымских татар по делу Хизб ут-Тахрир этапировали в российскую колонию для отбывания наказания. Говорится о Зеври Абсеитове, Мамутове Энвере и Ремзи Меметове. Продолжается процесс обмена пленными между Украиной и Россией. Самолеты с гражданами обеих стран уже вылетели из Киева и Москвы.

      Также в выпуске:

      Люди из окружения Владимира Зеленского отгуляли на дне рождении соратника Медведчука, Григория Суркиса.

      Пророссийские боевики продолжают нарушать режим тишины на Донбассе, 6 сентября они 11 раз обстреляли позиции украинских военных.

      В Днепре досрочно открыли Центральный мост, из-за которого в июле поспорили президент Владимир Зеленский и мэр города Борис Филатов.

      Число жертв смертельного урагана "Дориан" неустанно растет: их уже 43.

       

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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Обмен пленными Выпуск новостей Крымские татары
      Источник: 24 канал
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