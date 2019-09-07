Выпуск новостей за 12:00: Осужденные в РФ крымские татары. Обмен пленными
В выпуске новостей за 7 сентября по состоянию на 12:00 – незаконно осужденных крымских татар по делу Хизб ут-Тахрир этапировали в российскую колонию для отбывания наказания. Говорится о Зеври Абсеитове, Мамутове Энвере и Ремзи Меметове. Продолжается процесс обмена пленными между Украиной и Россией. Самолеты с гражданами обеих стран уже вылетели из Киева и Москвы.
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