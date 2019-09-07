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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ЛИТВА – УКРАЇНА АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ЛИТВА – УКРАЇНА АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

      Випуск новин за 12:00: Засуджені у РФ кримські татари. Обмін полоненими

      Випуск новин 87 Читать новость на русском

      У випуску новин за 7 вересня станом на 12:00 – незаконно засуджених кримських татар у справі Хізб ут-Тахрір етапували до російської колонії для відбування покарання. Мовиться про Зеврі Абсеітова, ЕнвЕра Мамутова і Ремзі Меметова. Триває процес обміну полоненими між Україною та Росією. Літаки з громадянами обох країн уже вилетіли з Києва та Москви.

      Також у випуску: 

      Люди з оточення Володимира Зеленського відгуляли на дні народженні соратника Медведчука Григорія Суркіса.

      Проросійські бойовики продовжують порушувати режим тиші на Донбасі, 6 вересня вони 11 разів обстріляли позиції українських військових.

      В Дніпрі дочасно відкрили Центральний міст, через який у липні посперечалися президент Володимир Зеленський та мер міста Борис Філатов.

      Кількість жертв смертельного урагану "Доріан" невпинно зростає: їх вже 43.

       

      blog_ava
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      Теги: Україна – Росія Обмін полоненими Новини України Випуск новин Кримські татари
      Джерело: 24 канал
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