Випуск новин за 12:00: Засуджені у РФ кримські татари. Обмін полоненими

У випуску новин за 7 вересня станом на 12:00 – незаконно засуджених кримських татар у справі Хізб ут-Тахрір етапували до російської колонії для відбування покарання. Мовиться про Зеврі Абсеітова, ЕнвЕра Мамутова і Ремзі Меметова. Триває процес обміну полоненими між Україною та Росією. Літаки з громадянами обох країн уже вилетіли з Києва та Москви.

Також у випуску: Люди з оточення Володимира Зеленського відгуляли на дні народженні соратника Медведчука Григорія Суркіса. Проросійські бойовики продовжують порушувати режим тиші на Донбасі, 6 вересня вони 11 разів обстріляли позиції українських військових. В Дніпрі дочасно відкрили Центральний міст, через який у липні посперечалися президент Володимир Зеленський та мер міста Борис Філатов. Кількість жертв смертельного урагану "Доріан" невпинно зростає: їх вже 43.

Джерело: 24 канал