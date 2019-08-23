Выпуск новостей за 12:00: Освобождение украинских пленных. Волонтерско-ветеранский форум

В выпуске новостей за 23 августа по состоянию на 12:00 – Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Россией по обмену пленными продолжаются, их результаты будут уже скоро. В Киеве проходит Международный ветеранский и волонтерский форум, на котором присутствовал Владимир Зеленский.

Также в выпуске: В Киеве президент Владимир Зеленский принял участие в торжественной церемонии поднятия желто-голубого флага ко Дню Государственного флага Украины. Российские СМИ сообщили, что российская омбудсмен Татьяна Москалькова уже прилетела в Киев. Пророссийские боевики продолжают игнорировать режим тишины и наоборот – увеличили активность. Они 13 раз открывали огонь, в результате двое украинских бойцов ранены.

Источник: 24 канал