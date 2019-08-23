Випуск новин за 12:00: Звільнення українських полонених. Волонтерсько-ветеранський форум
У випуску новин за 23 серпня станом на 12:00 – Володимир Зеленський заявив, що переговори з Росією щодо обміну полоненими тривають, їх результати будуть вже незабаром. У Києві відбувається Міжнародний ветеранський та волонтерський форум, на якому присутній Володимир Зеленський.
Також у випуску:
У Києві президент Володимир Зеленський взяв участь в урочистій церемонії підняття жовто-блакитного стягу до Дня Державного прапора України.
Російські ЗМІ повідомили, що російська омбудсмен Тетяна Москалькова вже прилетіла в Київ.
Проросійські бойовики продовжують ігнорувати режим тиші і навпаки – збільшили активність. Вони 13 разів відкривали вогонь, в результаті двоє українських бійців поранені.
Джерело: 24 канал
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