Випуск новин за 12:00: Звільнення українських полонених. Волонтерсько-ветеранський форум

У випуску новин за 23 серпня станом на 12:00 – Володимир Зеленський заявив, що переговори з Росією щодо обміну полоненими тривають, їх результати будуть вже незабаром. У Києві відбувається Міжнародний ветеранський та волонтерський форум, на якому присутній Володимир Зеленський.

Також у випуску: У Києві президент Володимир Зеленський взяв участь в урочистій церемонії підняття жовто-блакитного стягу до Дня Державного прапора України. Російські ЗМІ повідомили, що російська омбудсмен Тетяна Москалькова вже прилетіла в Київ. Проросійські бойовики продовжують ігнорувати режим тиші і навпаки – збільшили активність. Вони 13 разів відкривали вогонь, в результаті двоє українських бійців поранені.

Джерело: 24 канал