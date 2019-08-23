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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВЕРХОВНА РАДА
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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВЕРХОВНА РАДА

      Випуск новин за 12:00: Звільнення українських полонених. Волонтерсько-ветеранський форум

      Випуск новин 21 Читать новость на русском

      У випуску новин за 23 серпня станом на 12:00 – Володимир Зеленський заявив, що переговори з Росією щодо обміну полоненими тривають, їх результати будуть вже незабаром. У Києві відбувається Міжнародний ветеранський та волонтерський форум, на якому присутній Володимир Зеленський.

      Також у випуску:

      У Києві президент Володимир Зеленський взяв участь в урочистій церемонії підняття жовто-блакитного стягу до Дня Державного прапора України.

      Російські ЗМІ повідомили, що російська омбудсмен Тетяна Москалькова вже прилетіла в Київ.

      Проросійські бойовики продовжують ігнорувати режим тиші і навпаки – збільшили активність. Вони 13 разів відкривали вогонь, в результаті двоє українських бійців поранені.

      blog_ava
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      сьогодні
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      Теги: Війна на Донбасі Випуск новин Українці в полоні РФ
      Джерело: 24 канал
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