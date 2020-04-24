Выпуск новостей за 12:00: Открытие границ в Чехии. "Гумконвой" от России

В выпуске новостей за 24 апреля по состоянию на 12:00 – в Чехии решили ослабить карантинные ограничения. Гражданам разрешили свободно перемещаться в пределах страны и даже выезжать за границу. Россия хочет передать гуманитарную помощь Киево-Печерской Лавре. Об этом уполномоченному по правам человека в Украине Людмиле Денисовой сообщила ее российская коллега Татьяна Москалькова.

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