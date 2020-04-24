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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      Выпуск новостей за 12:00: Открытие границ в Чехии. "Гумконвой" от России

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      В выпуске новостей за 24 апреля по состоянию на 12:00 – в Чехии решили ослабить карантинные ограничения. Гражданам разрешили свободно перемещаться в пределах страны и даже выезжать за границу. Россия хочет передать гуманитарную помощь Киево-Печерской Лавре. Об этом уполномоченному по правам человека в Украине Людмиле Денисовой сообщила ее российская коллега Татьяна Москалькова.

      Также в выпуске:

      Саакашвили пришел на заседание "Слуги народа". Нардепы обсуждают его возможное назначение на пост вице-премьера по вопросам реформ.

      В Одессе произошел масштабный пожар в мужском Свято-Успенском монастыре Московского патриархата. Монахи заявляют, что это был поджог.

      Пророссийские боевики накрыли огнем позиции ВСУ вблизи Лебединского. Один украинский военный получил осколочное ранение.

      На Буковине из-за вспышки коронавируса вчетверо снизились запасы донорской крови. Медики предполагают, что люди боятся покидать дома.

      Теги: Новости Украины Новости России Выпуск новостей Чехия
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