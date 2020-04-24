Випуск новин за 12:00: Відкриття кордонів у Чехії. "Гумконвой" від Росії

У випуску новин за 24 квітня станом на 12:00 – у Чехії вирішили послабити карантинні обмеження. Громадянам дозволили вільно переміщуватися у межах країни та навіть виїжджати за кордон. Росія хоче передати гуманітарну допомогу Києво-Печерській Лаврі. Про це уповноваженій з прав людини в Україні Людмилі Денісовій повідомила її російська колега Тетяна Москалькова.

Також у випуску: Саакашвілі прийшов на засідання "Слуги народу". Нардепи обговорюють його можливе призначення на посаду віце-прем'єра з питань реформ. В Одесі сталася масштабна пожежа у чоловічому Свято-Успенському монастирі Московського патріархату. Монахи заявляють, що це був підпал. Проросійські бойовики накрили вогнем позиції ЗСУ поблизу Лебединського. Один український військовий отримав осколкове поранення. На Буковині через спалах коронавірусу вчетверо знизились запаси донорської крові. Медики припускають, що люди бояться покидати домівки.