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      АТАКА РОССИИ НА ТУРЦИЮ В СИРИИ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      Выпуск новостей за 12:00: Отмена рейсов в Италию. Коронавирус на Буковине

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей от 28 февраля по состоянию на 12:00 – венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air начала переносить и отменять свои рейсы из и в Италии. Причина – вспышка коронавируса в Европе. У двух пациентов с Буковины, которых госпитализировали с подозрением на заболевание коронавируса, инфицирование Covid-19 не подтвердилось.

      Также в выпуске:

      27 февраля российская авиация атаковала турецкий конвой в Сирии в регионе Идлиб, по меньшей мере 33 военнослужащих погибли.

      Коронавирус подобрался еще ближе к украинским границам. Инфекцию зафиксировали в соседних Беларуси и Литве.

      Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что коронавирус не обойдет Украину. Но Правительство готово к этой угрозе.

      Коронавирус в Италии: 17 человек умерли, количество больных значительно возросло
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      Теги: Китай Выпуск новостей
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