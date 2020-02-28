Выпуск новостей за 12:00: Отмена рейсов в Италию. Коронавирус на Буковине

В выпуске новостей от 28 февраля по состоянию на 12:00 – венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air начала переносить и отменять свои рейсы из и в Италии. Причина – вспышка коронавируса в Европе. У двух пациентов с Буковины, которых госпитализировали с подозрением на заболевание коронавируса, инфицирование Covid-19 не подтвердилось.

Также в выпуске: 27 февраля российская авиация атаковала турецкий конвой в Сирии в регионе Идлиб, по меньшей мере 33 военнослужащих погибли. Коронавирус подобрался еще ближе к украинским границам. Инфекцию зафиксировали в соседних Беларуси и Литве. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что коронавирус не обойдет Украину. Но Правительство готово к этой угрозе.