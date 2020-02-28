13:18
28 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Дизайн Афіша Auto Освіта Likar Сім'я Покер Інвестиції
      more
      АТАКА РОСІЇ НА ТУРЕЧЧИНУ В СИРІЇ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Двійники Путіна існують. Призначення російських робокопів
      Вєсті Кремля
      23:29, 27 лютого
      Вєсті.UA: Вілкул заліг на дно. Малюська стає баристою
      Вєсті.UA
      19:43, 27 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      АТАКА РОСІЇ НА ТУРЕЧЧИНУ В СИРІЇ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Випуск новин за 12:00: Скасування рейсів до Італії. Коронавірус на Буковині

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 28 лютого станом на 12:00 – угорська лоукост-авіакомпанія Wizz Air почала переносити та скасовувати свої рейси з та до Італії. Причина – спалах коронавірусу в Європі. У двох пацієнтів з Буковини, яких госпіталізували з підозрою на захворювання коронавірусом, інфікування Covid-19 не підтвердилося.

      Також у випуску:

      27 лютого російська авіація атакувала турецький конвой у Сирії у регіоні Ідліб, щонайменше 33 військових загинули.

      Коронавірус підібрався ще ближче до українських кордонів. Інфекцію зафіксували у сусідніх Білорусі та Литві.

      Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що коронавірус не омине й Україну. Але Уряд готовий до цієї загрози.

      26-річна українка заразилася коронавірусом в Італії: результати аналізів підтвердили
      сьогодні
      Теги: Китай Випуск новин
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:00 Зіткнення Росії та Туреччини в Сирії: Кремль зганьбиться
      Ель Мюрид
      сьогодні , 09:34 Конфлікт Росії і Туреччини в Сирії: головні новини
      Анастасія Зазуляк
      27 лютого , 14:02 Чи впливає коронавірус на Україну?
      27 лютого , 14:00 Orbi Luxe Palace: чому ви захочете інвестувати в нерухомість в сонячному Батумі
      сьогодні , 08:40 Фройд би плакав: експомічник Путіна Сурков ображений
      Мустафа Найєм
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук