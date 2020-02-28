Випуск новин за 12:00: Скасування рейсів до Італії. Коронавірус на Буковині
У випуску новин за 28 лютого станом на 12:00 – угорська лоукост-авіакомпанія Wizz Air почала переносити та скасовувати свої рейси з та до Італії. Причина – спалах коронавірусу в Європі. У двох пацієнтів з Буковини, яких госпіталізували з підозрою на захворювання коронавірусом, інфікування Covid-19 не підтвердилося.
Також у випуску:
27 лютого російська авіація атакувала турецький конвой у Сирії у регіоні Ідліб, щонайменше 33 військових загинули.
Коронавірус підібрався ще ближче до українських кордонів. Інфекцію зафіксували у сусідніх Білорусі та Литві.
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що коронавірус не омине й Україну. Але Уряд готовий до цієї загрози.
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