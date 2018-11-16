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      Выпуск новостей за 12:00: Отопление в Смеле. Похороны Андрея Пушкаря

      Выпуск новостей 23 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 16 ноября по состоянию на 12:00 – в дома на Черкасщине, после длительных митингов и акций протеста, наконец вернули тепло. Уже запустили девять из двадцати котельных. На Ровненщине прощаются с мировым чемпионом по армреслингу Андреем Пушкарем. Он погиб 14 ноября в ДТП, произошедшем на трассе Киев – Чоп.

      Также в выпуске:

      В Праге более 1 тысячи человек вышли на протест с требованием отправки премьер-министра Чехии в отставку.

      Экс-главе Государственной фискальной службы объявили подозрение в незаконном обогащении.

      Число погибших в результате крупнейшего пожара в истории Калифорнии увеличилось до 66 человек.

      Теги: Новости Украины Ровно Новости Черкасс протесты отопительный сезон Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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