Выпуск новостей за 12:00: Отопление в Смеле. Похороны Андрея Пушкаря

В выпуске новостей за 16 ноября по состоянию на 12:00 – в дома на Черкасщине, после длительных митингов и акций протеста, наконец вернули тепло. Уже запустили девять из двадцати котельных. На Ровненщине прощаются с мировым чемпионом по армреслингу Андреем Пушкарем. Он погиб 14 ноября в ДТП, произошедшем на трассе Киев – Чоп.

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