Випуск новин за 12:00: Опалення у Смілі. Похорон Андрія Пушкаря

У випуску новин за 16 листопада станом на 12:00 – у будинки на Черкащині, після тривалих мітингів та акцій протесту, нарешті повернули тепло. Вже запустили дев'ять із двадцяти котелень. На Рівненщині прощаються зі світовим чемпіоном з армреслінгу Андрієм Пушкарем. Він загинув 14 листопада у ДТП, що сталася на трасі Київ – Чоп.

Також у випуску: У Празі понад 1000 людей вийшли на протест з вимогою відправити прем'єр-міністра Чехії у відставку. Екс-очільнику Державної фіскальної служби оголосили підозру у незаконному збагаченні. Кількість загиблих внаслідок найбільшої пожежі в історії Каліфорнії збільшилась до 66 людей.