Выпуск новостей за 12:00: Отравление детей на отдыхе. Подготовка к параду

В выпуске новостей за 16 августа по состоянию на 12:00 – на Прикарпатье отравились 13 детей, которые приехали из столицы отдохнуть, а оказались на больничной койке. Накануне вечером им стало плохо, их доставили в Верховинскую районную больницу. В сети высмеяли подготовку марша Зеленского ко Дню Независимости. Люди возмущены, что его режиссирует клипмейкер Алан Бадоев и хореограф Елена Коляденко

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Внеочередная сессия Одесского областного совета началась с драки. Там сегодня должны избрать нового главу, вместо Анатолия Урбанского, который избран в Верховную раду. Спор возник между его заместителем Виталием Свичинским и депутатами из партии БПП и "Оппоблок".

В Запорожье майор полиции нанял киллера для заказного убийства. Оказалось, сделать это его попросил родной брат, которого обидели во время разборок двух группировок. О поисках наемного убийцы стало известно оперативникам.

Мера пресечения Юрию Грымчаку и его сообщнику будут выбирать предположительно в Чернигове. Об этом сообщила адвокат одного из подозреваемых Татьяна Матяш. Вчера вечером чиновнику и его сообщнику Игорю Овдиенко объявили подозрение в мошенничестве в особо крупных размерах и завладении чужим имуществом.