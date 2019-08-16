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      Випуск новин за 12:00: Отруєння дітей на відпочинку. Підготовка до параду

      Випуск новин 11 Читать новость на русском

      У випуску новин за 16 серпня станом на 12:00 – на Прикарпатті отруїлися 13 дітей, які поїхали зі столиці відпочити, а опинилися на лікарняному ліжку. Напередодні ввечері їм стало зле, їх госпіталізували до Верховинської районної лікарні. У мережі висміяли підготовку маршу Зеленського до Дня Незалежності. Люди обурені, що ходу гідності режисує кліпмейкер Алан Бадоєв та хореограф Олена Коляденко.

      Також у випуску:

      Позачергова сесія Одеської обласної ради почалася з бійки. Там сьогодні мають обрати нового голову, замість Анатолія Урбанського, який обраний у Верховну раду. Суперечка виникла між його заступником Віталієм Свичинським та депутатами з партії БПП і "Опоблок".

      У Запоріжжі майор поліції найняв кілера для замовного вбивства. Виявилось, зробити це його попросив рідний брат, якого образили під час розбірок двох угруповань. Про пошуки найманого вбивці стало відомо оперативникам.

      Запобіжний захід Юрію Гримчаку та його спільнику обиратимуть імовірно в Чернігові. Про це повідомила адвокат одного з підозрюваних Тетяна Матяш. Учора увечері чиновнику та його спільнику Ігорю Овдієнку оголосили підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах​ та заволодіння чужим майном.

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      Теги: Випуск новин Діти і неповнолітні Отруєння Володимир Зеленський День Незалежності
      Джерело: 24 канал
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