Выпуск новостей за 12:00: Отравление детей в Виннице. Планы по Brexit

В выпуске новостей за 17 сентября по состоянию на 12:00 – массовое отравление произошло в школьной столовой в Казатине еще 13 сентября. Количество пострадавших возросло до 40, из них – 35 детей. Несокрушимые планы британского премьера о выходе страны из ЕС могут пошатнуться. Сегодня Верховный суд страны будет решать, не нарушил ли Джонсон закон, остановив работу парламента.

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Саудовская Аравия намерена обратиться в ООН для расследования нападения на крупнейший нефтеперерабатывающий завод в мире.

Сегодня политзаключенный Николай Карпюк расскажет о жизни до, во время и после пленения. Первая пресс-конференция по возвращении домой начнется в 14:30.

Пророссийские боевики нарушают Минские договоренности, палят из запрещенного калибра. Один наш военный погиб, двое – ранены.