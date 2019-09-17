Выпуск новостей за 12:00: Отравление детей в Виннице. Планы по Brexit
В выпуске новостей за 17 сентября по состоянию на 12:00 – массовое отравление произошло в школьной столовой в Казатине еще 13 сентября. Количество пострадавших возросло до 40, из них – 35 детей. Несокрушимые планы британского премьера о выходе страны из ЕС могут пошатнуться. Сегодня Верховный суд страны будет решать, не нарушил ли Джонсон закон, остановив работу парламента.
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