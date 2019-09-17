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      ПІДПАЛ БУДИНКУ ГОНТАРЕВОЇ БЮДЖЕТ 2020 ВЕРХОВНА РАДА
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      Випуск новин за 12:00: Отруєння дітей у Вінниці. Плани щодо Brexit

      Випуск новин 36 Читать новость на русском

      У випуску новин за 17 вересня станом на 12:00 – масове отруєння сталося у шкільній їдальні у Козятині ще 13 вересня. Кількість потерпілих зросла до 40, з них – 35 дітей. Незламні плани британського прем'єра про вихід країни з ЄС можуть похитнутись. Сьогодні Верховний суд країни вирішуватиме, чи не порушив Джонсон закон, зупинивши роботу парламенту.

      Також у випуску:

      Саудівська Аравія має намір звернутися в ООН для розслідування нападу на найбільший нафтопереробний завод у світі.

      Сьогодні політв'язень Микола Карпюк розкаже про життя до, під час і після полону. Перша пресконференція після повернення додому розпочнеться о 14:30.

      Проросійські бойовики порушують Мінські домовленості, гатять із забороненого калібру. Один наш військовий загинув, двоє – поранені.

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин Отруєння Діти і неповнолітні Brexit
      Джерело: 24 канал
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