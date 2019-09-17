Випуск новин за 12:00: Отруєння дітей у Вінниці. Плани щодо Brexit

У випуску новин за 17 вересня станом на 12:00 – масове отруєння сталося у шкільній їдальні у Козятині ще 13 вересня. Кількість потерпілих зросла до 40, з них – 35 дітей. Незламні плани британського прем'єра про вихід країни з ЄС можуть похитнутись. Сьогодні Верховний суд країни вирішуватиме, чи не порушив Джонсон закон, зупинивши роботу парламенту.

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Джерело: 24 канал