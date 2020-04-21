Выпуск новостей за 12:00: Отрицательная цена на нефть. Иммиграция в США

В выпуске новостей за 21 апреля по состоянию на 12:00 – впервые в истории американская нефть стоит меньше, чем ноль. Президент США Дональд Трамп временно собирается прекратить иммиграцию в страну.

Также в выпуске: В Беларуси COVID-19 заболели 1500 человек за сутки. Число жертв самой кровавой стрельбы в истории Канады возросло до 19. Европа постепенно ослабляет карантинные меры.