Выпуск новостей за 12:00: Отрицательная цена на нефть. Иммиграция в США
В выпуске новостей за 21 апреля по состоянию на 12:00 – впервые в истории американская нефть стоит меньше, чем ноль. Президент США Дональд Трамп временно собирается прекратить иммиграцию в страну.
Также в выпуске:
В Беларуси COVID-19 заболели 1500 человек за сутки.
Число жертв самой кровавой стрельбы в истории Канады возросло до 19.
Европа постепенно ослабляет карантинные меры.
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