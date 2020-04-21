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      Выпуск новостей за 12:00: Отрицательная цена на нефть. Иммиграция в США

      Выпуск новостей -

      В выпуске новостей за 21 апреля по состоянию на 12:00 – впервые в истории американская нефть стоит меньше, чем ноль. Президент США Дональд Трамп временно собирается прекратить иммиграцию в страну.

      Также в выпуске:

      В Беларуси COVID-19 заболели 1500 человек за сутки.

      Число жертв самой кровавой стрельбы в истории Канады возросло до 19.

      Европа постепенно ослабляет карантинные меры.

      Теги: нефть Дональд Трамп Иммигранты Новости США Выпуск новостей
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