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      Випуск новин за 12:00: Від'ємна ціна на нафту. Імміграція до США

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 21 квітня станом на 12:00 – вперше в історії американська нафта коштує менше, ніж нуль. Президент США Дональд Трамп тимчасово збирається припинити імміграцію до країни.

      Також у випуску:

      У Білорусі на COVID-19 захворіли 1500 людей за добу.

      Кількість жертв найкривавішої стрілянини в історії Канади зросла до 19.

      Європа поступово послаблює карантинні заходи.

      Теги: Нафта Дональд Трамп Іммігранти Новини США Випуск новин
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