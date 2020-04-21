Випуск новин за 12:00: Від'ємна ціна на нафту. Імміграція до США
У випуску новин за 21 квітня станом на 12:00 – вперше в історії американська нафта коштує менше, ніж нуль. Президент США Дональд Трамп тимчасово збирається припинити імміграцію до країни.
Також у випуску:
У Білорусі на COVID-19 захворіли 1500 людей за добу.
Кількість жертв найкривавішої стрілянини в історії Канади зросла до 19.
Європа поступово послаблює карантинні заходи.
Коментарі
Читайте також
сьогодні , 10:07 МОЗ пропонує продовжити карантин до 12 травня і послабити: відкриють парки і музеї
сьогодні , 12:37 Пожежа у Чорнобильській зоні: потушили осередок нового займання – фото і відео
сьогодні , 11:21 Коронавірус у Збройних силах України: останні новини станом на 21 квітня
powered by lun.ua
Вибір редакції
-
Біологічний терор РФ: бойові вірусологи як загроза Путіну і всьому світусьогодні , 08:40
-
У Кім Чен Ина погіршився стан здоров'я, йому проводили операцію, – ЗМІсьогодні , 09:03
-
На кладовища Києва буде обмежений доступ до 6 червнясьогодні , 12:39
-
Окупанти влаштували пекельні бої на Донбасі: загинув український військовийсьогодні , 07:24
-
Світове зниження цін на нафту: експерт пояснив, як це вплине на економіку Українисьогодні , 12:24
-
Дендропарки мрії в Україні, які варто відвідатисьогодні , 13:35
Пропозиції партнерів
Коментарі