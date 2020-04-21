Випуск новин за 12:00: Від'ємна ціна на нафту. Імміграція до США

У випуску новин за 21 квітня станом на 12:00 – вперше в історії американська нафта коштує менше, ніж нуль. Президент США Дональд Трамп тимчасово збирається припинити імміграцію до країни.

Також у випуску: У Білорусі на COVID-19 захворіли 1500 людей за добу. Кількість жертв найкривавішої стрілянини в історії Канади зросла до 19. Європа поступово послаблює карантинні заходи.