Выпуск новостей за 12:00: Отставка Богдана. Проверка украинцев на коронавирус
В выпуске новостей за 11 февраля по состоянию на 12:00 – на сайте Офиса президента появился указ Владимира Зеленского об увольнении Андрея Богдана с должности председателя Офиса президента. Его место занял помощник главы государства – Андрей Ермак. Пять украинцев, которые недавно вернулись из Китая, проверяют на коронавирус. Об этом сообщила руководительница МОЗ Зоряна Скалецкая.
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