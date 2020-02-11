Выпуск новостей за 12:00: Отставка Богдана. Проверка украинцев на коронавирус

В выпуске новостей за 11 февраля по состоянию на 12:00 – на сайте Офиса президента появился указ Владимира Зеленского об увольнении Андрея Богдана с должности председателя Офиса президента. Его место занял помощник главы государства – Андрей Ермак. Пять украинцев, которые недавно вернулись из Китая, проверяют на коронавирус. Об этом сообщила руководительница МОЗ Зоряна Скалецкая.

Также в выпуске: Министерство юстиции США проверит, причастны ли Байдены к коррупции в Украине. Правоохранители нашли заказчиков поджога авто журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук. Эвакуация украинцев из города Ухань откладывается на один день. На автодороге Киев – Звенигородка не разминулись грузовик и легковушка. В результате столкновения один человек погиб на месте, еще одного пострадавшего доставили в больницу.