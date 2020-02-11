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      Выпуск новостей за 12:00: Отставка Богдана. Проверка украинцев на коронавирус

      Выпуск новостей 25 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 11 февраля по состоянию на 12:00 – на сайте Офиса президента появился указ Владимира Зеленского об увольнении Андрея Богдана с должности председателя Офиса президента. Его место занял помощник главы государства – Андрей Ермак. Пять украинцев, которые недавно вернулись из Китая, проверяют на коронавирус. Об этом сообщила руководительница МОЗ Зоряна Скалецкая.

      Также в выпуске:

      Министерство юстиции США проверит, причастны ли Байдены к коррупции в Украине.

      Правоохранители нашли заказчиков поджога авто журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук.

      Эвакуация украинцев из города Ухань откладывается на один день.

      На автодороге Киев – Звенигородка не разминулись грузовик и легковушка. В результате столкновения один человек погиб на месте, еще одного пострадавшего доставили в больницу.

      Сколько людей заболело вирусом из Китая и в каких странах: онлайн-карта
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      Теги: Новости политики Андрей Ермак Владимир Зеленский Андрей Богдан Выпуск новостей
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