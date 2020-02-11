Випуск новин за 12:00: Відставка Богдана. Перевірка українців на коронавірус

У випуску новин за 11 лютого станом на 12:00 – на сайті Офісу президента з'явився указ Володимира Зеленського про звільнення Андрія Богдана з посади голови Офісу президента. Його місце посів помічник очільника держави – Андрій Єрмак. П'ятьох українців, які нещодавно повернулися з Китаю, перевіряють на коронавірус. Про це повідомила очільниця МОЗ Зоряна Скалецька.

Також у випуску: Міністерство юстиції США перевірить, чи причетні Байдени до корупції в Україні. Правоохоронці знайшли замовників підпалу авто журналістки "Радіо Свобода" Галини Терещук. Евакуація українців з міста Ухань відкладається на один день. На автодорозі Київ-Звенигородка не розминулися вантажівка та легковик. Унаслідок зіткнення одна людина загинула на місці, ще одного потерпілого доправили до лікарні.