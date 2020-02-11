Випуск новин за 12:00: Відставка Богдана. Перевірка українців на коронавірус
У випуску новин за 11 лютого станом на 12:00 – на сайті Офісу президента з'явився указ Володимира Зеленського про звільнення Андрія Богдана з посади голови Офісу президента. Його місце посів помічник очільника держави – Андрій Єрмак. П'ятьох українців, які нещодавно повернулися з Китаю, перевіряють на коронавірус. Про це повідомила очільниця МОЗ Зоряна Скалецька.
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