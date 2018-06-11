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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47
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Выпуск новостей за 12:00: Отставка Жебривского. Реакция Bellingcat на обвинения России

Выпуск новостей 21 Читати новину українською

В выпуске новостей за 11 июня по состоянию на 12:00 – глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский подал в отставку. Исследовательская группа Bellingcat призвала Россию доказать неправдивость доказательств причастности к катастрофе МН-17.

Также в выпуске:

Сестра Сенцова опровергла информацию о ее обращении к Владимиру Путину.

Завтра состоится встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре.

В Ровно коллекторы угрожают несовершеннолетней.

Что стоит посетить на Волыни.

В Берлине пройдет встреча дипломатов стран "нормандской четверки" впервые за полтора года.

Теги: Новости России Павел Жебривский Сбитый "Боинг 777" Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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