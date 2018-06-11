Выпуск новостей за 12:00: Отставка Жебривского. Реакция Bellingcat на обвинения России
В выпуске новостей за 11 июня по состоянию на 12:00 – глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский подал в отставку. Исследовательская группа Bellingcat призвала Россию доказать неправдивость доказательств причастности к катастрофе МН-17.
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Источник: 24 канал
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