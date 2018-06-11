Випуск новин за 12:00: Відставка Жебрівського. Реакція Bellingcat на звинувачення Росії
У випуску новин за 11 червня станом на 12:00 – очільник Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський подав у відставку. Дослідницька група Bellingcat закликала Росію довести неправдивість доказів причетності до катастрофи МН-17.
Також у випуску:
Сестра Сенцова спростувала інформацію про її звернення до Володимира Путіна.
Завтра відбудеться зустріч Трампа та Ким Чен Ина у Сингапурі.
У Рівному колектори погрожують неповнолітній.
Що вартує відвідати на Волині.
У Берліні відбудеться зустріч дипломатів країн "нормандської четвірки" вперше за півтора роки.
Джерело: 24 канал
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