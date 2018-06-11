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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Випуск новин за 12:00: Відставка Жебрівського. Реакція Bellingcat на звинувачення Росії

Випуск новин 23 Читать новость на русском

У випуску новин за 11 червня станом на 12:00 – очільник Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський подав у відставку. Дослідницька група Bellingcat закликала Росію довести неправдивість доказів причетності до катастрофи МН-17.

Також у випуску:

Сестра Сенцова спростувала інформацію про її звернення до Володимира Путіна.

Завтра відбудеться зустріч Трампа та Ким Чен Ина у Сингапурі.

У Рівному колектори погрожують неповнолітній.

Що вартує відвідати на Волині. 

У Берліні відбудеться зустріч дипломатів країн "нормандської четвірки" вперше за півтора роки.

Теги: Новини Росії Випуск новин Збитий "Боїнг 777" Павло Жебрівський
Джерело: 24 канал
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