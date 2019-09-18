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      ПОДЖОГ ДОМА ГОНТАРЕВОЙ ШАХТАР – МАНЧЕСТЕР СИТИ ВЕРХОВНАЯ РАДА
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      ПОДЖОГ ДОМА ГОНТАРЕВОЙ ШАХТАР – МАНЧЕСТЕР СИТИ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Выпуск новостей за 12:00: Отвод войск на Донбассе. Заседание Рады

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      В выпуске новостей за 18 сентября по состоянию на 12:00 – к отводу войск вдоль всей линии разграничения готовятся на передовой. Командующий ООС заявил, что после окончания ремонта моста в Станице Луганской, разведение сил стартует у Золотого и Петровского. Во время очередного заседания Верховной Рады депутаты поддержали поправки Владимира Зеленского в законе об Антикоррупционном суде.

      Также в выпуске:

      Верховная Рада сформировала новый состав украинской делегации в ПАСЕ.

      Сегодня в Минске встречается трехсторонняя контактная группа.

      Во Львове начинается 26-й Книжный форум, который продлится до 22 сентября.

       

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      Теги: Война на Донбассе Выпуск новостей Законодательство Верховная Рада
      Источник: 24 канал
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