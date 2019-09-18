Выпуск новостей за 12:00: Отвод войск на Донбассе. Заседание Рады

В выпуске новостей за 18 сентября по состоянию на 12:00 – к отводу войск вдоль всей линии разграничения готовятся на передовой. Командующий ООС заявил, что после окончания ремонта моста в Станице Луганской, разведение сил стартует у Золотого и Петровского. Во время очередного заседания Верховной Рады депутаты поддержали поправки Владимира Зеленского в законе об Антикоррупционном суде.

Также в выпуске: Верховная Рада сформировала новый состав украинской делегации в ПАСЕ. Сегодня в Минске встречается трехсторонняя контактная группа. Во Львове начинается 26-й Книжный форум, который продлится до 22 сентября.

Источник: 24 канал