Випуск новин за 12:00: Відведення військ на Донбасі. Засідання Ради

У випуску новин за 18 вересня станом на 12:00 – до відведення військ уздовж всієї лінії розмежування готуються на передовій. Командувач ООС заявив, що після закінчення ремонту мосту у Станиці Луганській, розведення сил стартує біля Золотого та Петровського. Під час чергового засідання Верховної Ради депутати підтримали поправки Володимира Зеленського до закону про Антикорупційний суд.

Також у випуску: Верховна Рада сформувала новий склад української делегації в ПАРЄ. Сьогодні у Мінську зустрічається тристороння контактна група. У Львові розпочинається 26-й Книжковий форум, який триватиме до 22 вересня.

Джерело: 24 канал