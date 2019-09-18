Випуск новин за 12:00: Відведення військ на Донбасі. Засідання Ради
У випуску новин за 18 вересня станом на 12:00 – до відведення військ уздовж всієї лінії розмежування готуються на передовій. Командувач ООС заявив, що після закінчення ремонту мосту у Станиці Луганській, розведення сил стартує біля Золотого та Петровського. Під час чергового засідання Верховної Ради депутати підтримали поправки Володимира Зеленського до закону про Антикорупційний суд.
Також у випуску:
Верховна Рада сформувала новий склад української делегації в ПАРЄ.
Сьогодні у Мінську зустрічається тристороння контактна група.
У Львові розпочинається 26-й Книжковий форум, який триватиме до 22 вересня.
Джерело: 24 канал
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