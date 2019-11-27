Выпуск новостей за 12:00: Падение доллара в Украине. Полицейские работы
В выпуске новостей за 27 ноября по состоянию на 12:00 – доллар снова пересек психологический порог. По данным НБУ, официальный курс составляет 23,98 гривен. В США к работе в полиции привлекли роботов. Полицейские штата Массачусетс первыми среди правоохранителей получили роботизированного собаку по имени Спот.
Также в выпуске:
Заседание Трехсторонней контактной группы состоится сегодня в Минске. Переговорщики обсудят возможность урегулирования ситуации на Донбассе.
В Киеве начался суд над мэром Львова Андреем Садовым.
В США трое мужчин, которые отсидели за решеткой 36 лет, оказались невиновными. В 1984 году всех трех приговорили к пожизненному заключению за убийство 14-летнего школьника.
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