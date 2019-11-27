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      ДЕЛО САДОВОГО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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      Выпуск новостей за 12:00: Падение доллара в Украине. Полицейские работы

      Выпуск новостей 18 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 27 ноября по состоянию на 12:00 – доллар снова пересек психологический порог. По данным НБУ, официальный курс составляет 23,98 гривен. В США к работе в полиции привлекли роботов. Полицейские штата Массачусетс первыми среди правоохранителей получили роботизированного собаку по имени Спот.

      Также в выпуске:

      Заседание Трехсторонней контактной группы состоится сегодня в Минске. Переговорщики обсудят возможность урегулирования ситуации на Донбассе.

      В Киеве начался суд над мэром Львова Андреем Садовым.

      В США трое мужчин, которые отсидели за решеткой 36 лет, оказались невиновными. В 1984 году всех трех приговорили к пожизненному заключению за убийство 14-летнего школьника.

      Фантастический камбэк "Тоттенхэма" и ничья "Реала" с ПСЖ: результаты Лиги чемпионов 26 ноября
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      Теги: Курсы валют НБУ Доллар Выпуск новостей
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