Выпуск новостей за 12:00: Падение доллара в Украине. Полицейские работы

В выпуске новостей за 27 ноября по состоянию на 12:00 – доллар снова пересек психологический порог. По данным НБУ, официальный курс составляет 23,98 гривен. В США к работе в полиции привлекли роботов. Полицейские штата Массачусетс первыми среди правоохранителей получили роботизированного собаку по имени Спот.

Также в выпуске: Заседание Трехсторонней контактной группы состоится сегодня в Минске. Переговорщики обсудят возможность урегулирования ситуации на Донбассе. В Киеве начался суд над мэром Львова Андреем Садовым. В США трое мужчин, которые отсидели за решеткой 36 лет, оказались невиновными. В 1984 году всех трех приговорили к пожизненному заключению за убийство 14-летнего школьника.