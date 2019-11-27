Випуск новин за 12:00: Падіння долара в Україні. Поліцейські роботи

У випуску новин за 27 листопада станом на 12:00 – долар знову перетнув психологічний поріг. За даними НБУ, офіційний курс становить 23,98 гривень. У США до роботи в поліції залучили роботів. Поліцейські штату Массачусетс першими серед правоохоронців отримали роботизованого собаку на ім'я Спот.

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