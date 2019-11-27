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      СПРАВА САДОВОГО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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      СПРАВА САДОВОГО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Випуск новин за 12:00: Падіння долара в Україні. Поліцейські роботи

      Випуск новин 4

      У випуску новин за 27 листопада станом на 12:00 – долар знову перетнув психологічний поріг. За даними НБУ, офіційний курс становить 23,98 гривень. У США до роботи в поліції залучили роботів. Поліцейські штату Массачусетс першими серед правоохоронців отримали роботизованого собаку на ім'я Спот.

      Також у випуску:

      Засідання Тристоронньої контактної групи відбудеться сьогодні у Мінську. Перемовники обговорять можливість врегулювання ситуації на Донбасі.

      У Києві розпочався суд над мером Львова Андрієм Садовим.

      У США троє чоловіків, що відсиділи за ґратами 36 років, виявилися невинними. У 1984 році всіх трьох засудили до довічного ув'язнення за вбивство 14-річного школяра.

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      Теги: Випуск новин Долар НБУ Курси валют
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