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      Выпуск новостей за 12:00: Переговоры в Минске. Голосование за импичмент Трампа

      Выпуск новостей 19 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 18 декабря по состоянию на 12:00 – трехсторонняя контактная группа сегодня должна впервые встретиться после нормандских переговоров. Запланирована встреча во второй половине дня. На ней должны согласовать окончательную дату и списки пленных на обмен. Импичмент Трампа все ближе. Палата представителей Конгресса США сегодня будет голосовать за документ.

      Также в выпуске:

      Возле Верховной Рады утром снова было неспокойно. Представители Нацкорпуса подрались с полицией.

      На передовой в результате вражеских атак погиб один военный. Российские оккупационные войска за прошедшие сутки 7 раз открывали огонь по позициям наших войск.

      В суде Львова начали рассматривать иск САП о лишении иностранного инвестора права на землю под индустриальный парк.

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      Теги: Выпуск новостей Война на Донбассе Новости США Импичмент Трампа Минские договоренности
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