Выпуск новостей за 12:00: Переговоры в Минске. Голосование за импичмент Трампа

В выпуске новостей за 18 декабря по состоянию на 12:00 – трехсторонняя контактная группа сегодня должна впервые встретиться после нормандских переговоров. Запланирована встреча во второй половине дня. На ней должны согласовать окончательную дату и списки пленных на обмен. Импичмент Трампа все ближе. Палата представителей Конгресса США сегодня будет голосовать за документ.

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