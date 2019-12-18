Випуск новин за 12:00: Переговори у Мінську. Голосування за імпічмент Трампа
У випуску новин за 18 грудня станом на 12:00 – тристороння контактна група сьогодні має вперше зустрітися після нормандських перемовин. Запланована зустріч о другій половині дня. На ній повинні узгодити остаточну дату та списки полонених на обмін. Імпічмент Трампа все ближче. Палата представників Конгресу США сьогодні голосуватиме за документ.
Таокж у випуску:
Біля ради Верховної зранку знову було не спокійно. Представники Нацкорпусу почубилися з поліцією.
На передовій внаслідок ворожих атак загинув один військовий. Російські окупаційні війська минулої доби 7 разів відкривали вогонь по позиціях нашого війська.
В суді Львова почали розглядати позов САП щодо позбавлення закордонного інвестора права на землю під індустріальний парк.
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