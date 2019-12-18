14:40
18 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РИНОК ЗЕМЛІ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019 ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Хто врятує Росію від нещасть. YouTube для бідних
      Вєсті Кремля
      22:05, 17 грудня
      Вєсті.UA: Психічні розлади Киви. Полювання на "слуг народу"
      Вєсті.UA
      19:19, 17 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Програми Випуск новин
      РИНОК ЗЕМЛІ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019 ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ

      Випуск новин за 12:00: Переговори у Мінську. Голосування за імпічмент Трампа

      Випуск новин 38 Читать новость на русском

      У випуску новин за 18 грудня станом на 12:00 – тристороння контактна група сьогодні має вперше зустрітися після нормандських перемовин. Запланована зустріч о другій половині дня. На ній повинні узгодити остаточну дату та списки полонених на обмін. Імпічмент Трампа все ближче. Палата представників Конгресу США сьогодні голосуватиме за документ.

      Таокж у випуску:

      Біля ради Верховної зранку знову було не спокійно. Представники Нацкорпусу почубилися з поліцією.

      На передовій внаслідок ворожих атак загинув один військовий. Російські окупаційні війська минулої доби 7 разів відкривали вогонь по позиціях нашого війська.

      В суді Львова почали розглядати позов САП щодо позбавлення закордонного інвестора права на землю під індустріальний парк.

      Санкції США проти "Північного потоку-2": чому від цього виграє Україна
      сьогодні
      4443
      Теги: Новини США Випуск новин Війна на Донбасі Мінські домовленості Імпічмент Трампа
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 13:14 Депутатів позбавили недоторканності: як каратимуть обранців
      Ірина Поліщук 1929
      сьогодні , 13:01 Найцікавіші міфи про здоров'я, які ми спростували у 2019 році
      Вероніка Климська 294
      17 грудня , 18:30 Як обрати якісний камін та не помилитися з вибором: прості поради
      669
      сьогодні , 12:00 Продолжим ползти. Оппозиции плевать на иностранцев, они против прозрачного рынка земли, – Фурса
      Сергій Фурса 309
      сьогодні , 11:52 Санкції США проти "Північного потоку-2": чому від цього виграє Україна
      Світлана Попова 4442
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук