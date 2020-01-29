Выпуск новостей за 12:00: Переименование должности президента РФ. Новое в деле Шеремета

В выпуске новостей за 29 января по состоянию на 12:00 – рабочая группа в России, которая готовит изменения в Конституцию, предложила внести в будущий закон ряд новых пунктов. В частности, это переименование должности президента на "верховного правителя". Следователи по делу Шеремета планируют продлить срок следствия еще на четыре месяца. Соответствующий документ должны подать в Офис генпрокурора.

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