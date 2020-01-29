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      Выпуск новостей за 12:00: Переименование должности президента РФ. Новое в деле Шеремета

      Выпуск новостей 39 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 29 января по состоянию на 12:00 – рабочая группа в России, которая готовит изменения в Конституцию, предложила внести в будущий закон ряд новых пунктов. В частности, это переименование должности президента на "верховного правителя". Следователи по делу Шеремета планируют продлить срок следствия еще на четыре месяца. Соответствующий документ должны подать в Офис генпрокурора.

      Также в выпуске:

      Украинский моряк Евгений Масленников исчез с иностранного судна "Грин Италия", которое направлялось в Соединенные Штаты.

      В Гонконге заявили о разработке вакцины от коронавируса. По словам ученых, чтобы протестировать ее на животных потребуется как минимум четыре месяца, а на людях – почти год.

      В Украине массово закрывают школы на карантин. На вынужденные каникулы уже отправили учеников в 8 областях.

      Народные избранники, журналисты и общественные активисты находятся на обсуждении проекта нового закона о СМИ.

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      Теги: Новости России Убийство Павла Шеремета Выпуск новостей
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