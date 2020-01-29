Випуск новин за 12:00: Перейменування посади президента РФ. Нове у справі Шеремета

У випуску новин за 29 січня станом на 12:00 – робоча група в Росії, яка готує зміни до конституції, запропонувала внести до майбутнього закону низку нових пунктів. Зокрема, це перейменування посади президента на "верховного правителя". Слідчі у справі Шеремета планують продовжити термін досудового слідства ще на чотири місяці. Відповідний документ мають подати до Офісу генерального прокурора.

Також у випуску:

Український моряк Євген Масленников зник із іноземного судна "Грін Італія", яке прямувало до Сполучених Штатів.

У Гонконзі заявили про розробку вакцини від коронавірусу. За словами вчених, щоб протестувати її на тваринах знадобиться щонайменше чотири місяці, а на людях – майже рік.

В Україні масово закривають школи на карантин. На вимушені канікули вже відправили учнів у 8 областях.

Народні обранці, журналісти та громадські активісти перебувають на обговоренні проєкту нового закону про ЗМІ.